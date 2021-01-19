Экспертный совет регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара" завершил оценку проектов участников конкурса. По итогам 2020 года победители определены в 11 номинациях. Они презентуют свои проекты 29 января на торжественной церемонии, которая пройдет на площадке ГТРК "Самара" одновременно в оффлайн- и онлайн-форматах.

В 2020-м на соискание региональной премии было представлено 48 проектов. Самыми многочисленными оказались работы в номинации "Корпоративные коммуникации" и в новой категории, введенной в этом году, — "Антикризисные коммуникации в период пандемии".

"Когда мы приступили к сбору проектов, было опасение, что сложности 2020 года приведут к существенному снижению количества участников. Все произошло с точностью до наоборот — в "Лучнике" приняло участие большее число проектов, чем в прошлые годы. 75-летие Победы и пандемия стали главными проектными темами, что предсказуемо, поскольку именно эти события во многом определяли информационную повестку года", — прокомментировала Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара".

"Проекты этого года показали, что все больше компаний интегрируют цели устойчивого развития ООН в свою бизнес-стратегию. Это важный и позитивный социальный тренд, отражающий то, что бизнес готов развиваться и трансформироваться для пользы общества, природы и конкретного региона присутствия. Хочу отметить высокое качество проектов. Многие участники достойны того, чтобы представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса", — отметила Анна Бушлякова, член жюри премии "Серебряный Лучник — Самара", управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства НСКВ.

"Прошлогодняя победа нашей компании сразу в двух номинациях "Лучника" вдохновила нас на партнерство с премией. "Серебряный Лучник" — отличная площадка для обмена лучшими практиками в сфере общественных связей. Конкурс рассказывает о том, что важного и интересного было сделано в регионе в сфере коммуникаций в прошедшем году, а также помогает в создании социально значимых проектов в будущем", — считает Юлия Петренко, заместитель генерального директора — директор по связям с общественностью АО Корпорация "Тольяттиазот".

Трансляция церемонии награждения победителей и презентация лучших проектов состоится 29 января в 14:00 в прямом эфире канала "Самара 24". В главной студии ГТРК "Самара" соберутся победители, эксперты и партнеры премии. Зрители смогут посмотреть церемонию по ТВ либо присоединиться к мероприятию через ZOOM. Гибридный формат позволит расширить число участников церемонии.

Организатор регионального этапа премии в Самарской области — агентство коммуникаций "ПРАТОН".

Партнер премии — Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области. Партнер церемонии — ПАО "ТОАЗ". Партнер номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" — АО "РКЦ "Прогресс". Организационный партнер — торговая марка "У Палыча".

Информационные партнеры: ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Комсомольская правда — Самара", информационный портал sova.info, газета "Волжская коммуна".