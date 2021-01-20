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Завершением реконструкции Дворца спорта в Самаре займется "Волгатрансстрой-9"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит дополнительные (заключительные) работы по реконструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, 222 в Самаре. По итогам аукциона победило АО "Волгатрансстрой-9".

Фото: Архив «ВН»

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям ФЗ № 44-ФЗ и документации об аукционе", — отмечается на сайте госзакупок.

Компания работает на объекте с 2018 года. Новый контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года. Планируется, что "Волгатрансстрой" выполнит работы за 1,9 млрд рублей.

Однако пока определение поставщика приостановлено по жалобе, поступившей в ФАС от ООО "ГК Континент" из Оренбургской области (г. Орск). Компания считает, что аукционная комиссия разработана с нарушениями ФЗ № 44 "О контрактной системе в сфере закупок" и требует оспорить результаты аукциона.

"Законные права и интересы подрядчика нарушаются заказчиком по причине отсутствующих актов современной ситуации (связанной с 2019-nCov) положений в государственном контракте, в связи с чем число участников закупки необоснованно ограничено, — отмечает в своей жалобе "ГК Континент". — Заказчиком в проекте контракта неправомерно не установлены типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных НКО".

Результаты рассмотрения заявки антимонопольной службой будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, ранее депутат от Самарской области Леонид Симановский направил в Минфин РФ два письма с просьбами о выделении средств из федерального бюджета на этот объект, а также на реконструкцию набережной в Тольятти.

В комитет Госдумы по бюджету в ответ на обращение в Минфин РФ депутата от Самарской области Леонида Симановского поступили две поправки правительства РФ к законопроекту "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Одной поправкой предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реконструкцию Дворца спорта в Самаре в размере 1572,9 млн рублей. Второй — выделение 627,1 млн рублей на реконструкцию набережной в Тольятти.

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