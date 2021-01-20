В Самаре наградили победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора

Во вторник, 19 января, в Самаре подвели итоги журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также объявили имена лауреатов конкурса "Золотое перо губернии".

В 2020 году конкурс на призы губернатора проходил в формате индивидуального и коллективного соревнования журналистов и творческих групп и проводился по двум направлениям: "Год памяти и славы" и "Перемены заметны каждому", по двум категориям — "Региональные средства массовой информации" и "Муниципальные средства массовой информации".

Наибольшее количество — 138 заявок — поступило от представителей 60 средств массовой информации по направлению "Год памяти и славы". Юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне напомнил об ответственности, о достоинстве, верности и чести наследников Великой Победы — каждого гражданина страны.

По направлению "Перемены заметны каждому", отражающему освещение реализации национальных проектов, поступило 76 заявок от 47 редакций региональных и муниципальных СМИ.

По двум направлениям удостоились наград победители в 7 номинациях.

В ходе торжественной церемонии Губернатор вручил выдающимся деятелям СМИ региона особые награды. Так, почетного звания "Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области" удостоилась Елена Крылова, директор ГТРК "Самара".

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность почетным знаком губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" награжден телеоператор службы производства и выпуска программ телевидения филиала ГТРК "Самара" Валерьян Введенский.

Специальными призами конкурса были отмечены медийные проекты, которые объединила магистральная тема 2020 года — бережное сохранение памяти о Великой Победе. Так, спецприз получил медиа-проект Виталия Добрусина "Последний артист запасной столицы".

Специальным призом награжден мультимедийный проект ГТРК "Самара" "Голоса Победы". Парад военных песен стал мощной социальной акцией, объединившей жителей региона: более тысячи заявок, 550 солистов, 232 вокальные группы, 56 сводных и академических хоров. Всего 5300 жителей Самарской области приняли участие в акции "Голоса Победы". Трое суток в эфире телеканала "Самара 24" звучали песни военных лет.

Еще одним специальным призом награжден проект "Комсомольской правды" "Маршруты запасной столицы". Многосерийный аудиогид, включающий 45 последовательных локаций. В одном проекте удалось собрать многогранный Куйбышев 1941–1943 годов. Аудиогид "Маршруты запасной столицы" доступен абсолютно всем на сайте kp.ru, а также в популярном туристическом приложении izi.TRAVEL.

Спецприз получил и проект еженедельника "Аргументы и факты" "Панорамы победы", в рамках которого была проведена цифровая фотосъемка 75-ти школьных музеев Самарской области в формате 3D. Объединенные в экскурсии панорамы позволяют пользователю совершить виртуальную прогулку по музею. К каждой панорамной экскурсии сделано описание музея, история его создания и приведена фотография главного экспоната.

Приз получили и авторы масштабного проекта телекомпании "Самара-ГИС", объединившего сразу несколько подпроектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: "Лица Победы", "Имена Победы", "Город. История. События", "Вехи Победы", "Неизвестные страницы истории запасной столицы" и другие.

Спецпризом награжден спецвыпуск журнала "Первый" "Древо", посвященный судьбам священников Самарской области и деятельности Куйбышевской епархии в годы Великой Отечественной войны.

Проект "Самарские истории Великой Победы" рекламного агентства "Пратон" позволил обнародовать уникальные истории Куйбышева военных лет, ставшие доступными в ходе поисковой работы. Он тоже удостоился специального приза.

Специальным призом конкурса отмечен и просветительский интерактивный проект "Горячий характер Безымянки", реализованный информационным порталом "ВолгаНьюс". Проект рассказывает современной молодежи о тех, кто во время войны в свои юные годы встал к станку ради Победы. Особое внимание — Безымянке, главной кузнице Победы.

Отдельным блоком прошла церемония вручения специальных призов Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, за завоевание рейтинговых позиций интернет-пространства в 2020 году среди новостных сайтов в номинации "Интернет-прорыв года" специальным призом Главы региона награждены сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия", Самарское областное вещательное агентство "Sova.info", сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА).

В номинации "Полное погружение" приза губернатора удостоился уникальный проект "Внутри истории", который помогает узнать детям и молодежи историю Великой Отечественной войны и роль Куйбышева в общей истории. Особенность проекта — использование современных технологий виртуальной реальности. Ключевое событие — посещение зала виртуальной реальности, с прохождением VR-квест-игры.

В номинации "Память сердца" специальным призом губернатора награждена Кристина Лысова, собственный корреспондент самарского бюро агентства "Интерфакс-Поволжье" за Интернет-проект "Верка. Основано на реальных событиях" — повесть о жизни маленькой девочки Веры и ее семьи в Поволжье в годы войны. Все события в книге воссозданы на основе воспоминаний Веры Курочкиной о военных годах. С проектом познакомились более 700 оригинальных интернет-пользователей из России, США, Великобритании, Ирландии, Португалии, ряда стран СНГ.

Еще в одной номинации отметили представителей концептуально новой разновидности средства массовой информации, способа передачи информации, настроя, убеждений автора — граффити. Созданные уличными художниками муралы уже успели стать современной достопримечательностью региональной столицы. За мастерство, масштабность, креативность, монументальность и глубокий смысл в номинации "Вместо тысячи слов" награждены авторы самарских муралов "Спасибо врачам" и "Чистый вдох" Оксана Гладкова и Семен Ефентьев.

Кроме того, 5 человек были награждены премиями Союза журналистов России. Вручая награды, секретарь Союза журналистов России, заслуженный работник культуры, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова в номинации "Дебют" отметила Анастасию Ходоренко, корреспондента газеты "Северные нивы" (Кошкинский район). Премию "С открытым забралом" имени Валерия Иванова "За глубину и компетентность в освещении тем" вручили Александре Будаевой, корреспонденту Издательского дома "Комсомольская правда — Самара". Премию "Личность в журналистике" имени Валентины Неверовой — Анфисе Нагумановой, шеф-редактору службы радиовещания ГТРК "Самара". Премией "И мастерство, и откровение" имени Геннадия Шабанова "За профессиональный подход в освещении тем" наградили Наталью Буланову, заместителя главного редактора медиа-холдинга "Самарские судьбы".

В номинации, обобщающей яркий журналистский путь, назвали Елену Хегай, начальника службы радиовещания ГТРК "Самара". Она получила награду "За вклад в развитие журналистики" имени Натальи Мануйловой.

В завершение вечера назвали имена новых лауреатов журналистского конкурса "Золотое перо губернии". Этот конкурс уже 22 года выявляет на журналистском поле Самарской губернии самые незаурядные, яркие и значительные имена. В номинации "Электронные СМИ" за профессионализм и компетентность лауреатом стала Елена Крылова, директор ГТРК "Самара", руководитель интернет-проекта tvsamara.ru.

В номинации "Печатные СМИ" за глубину и компетентность в освещении тем культурной жизни региона награду получил Дмитрий Дятлов, обозреватель издания "Свежая газета. Культура".

За последовательность в освещении актуальных тем жизни области в номинации "Интернет СМИ" звание лауреата получила Татьяна Брачий, выпускающий редактор электронного периодического издания "Парк Гагарина".

В 2021 году конкурс будет посвящен науке и технологиям, особое внимание будет уделено 60-летию первого полета человека в космос. Год 170-летия губернии также станет источником вдохновения для журналистов.