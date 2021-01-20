"Горячий характер Безымянки" победил в областном журналистском конкурсе

Просветительский интерактивный проект портала "Волга Ньюс" "Горячий характер Безымянки" стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Церемония награждения прошла во вторник, 19 января.

Проект знакомит современную молодежь с условиями, в которых пришлось жить их сверстникам, вставшим к станку ради Победы, в годы Великой Отечественной войны,

"Горячий характер Безымянки" в цифрах — это 45 разноплановых видео, 100 страниц с оригинальными текстами, 400 тематических и архивных изображений. А по материалам этого online-проекта были созданы несколько познавательных экскурсионных маршрутов по Безымянке.

Напомним, IX журналистский конкурс на призы губернатора Самарской области проводился по двум направлениям "Год памяти и славы" и "Перемены заметны каждому". Также вручались спецпризы. Всего был отмечено почти 50 журналистов и представителей творческих команд.