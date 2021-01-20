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Общество

"Горячий характер Безымянки" победил в областном журналистском конкурсе

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Просветительский интерактивный проект портала "Волга Ньюс" "Горячий характер Безымянки" стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Церемония награждения прошла во вторник, 19 января.

Фото: Светлана Осьмачкина

Проект знакомит современную молодежь с условиями, в которых пришлось жить их сверстникам,  вставшим к станку ради Победы, в годы Великой Отечественной войны,

"Горячий характер Безымянки" в цифрах — это 45 разноплановых видео, 100 страниц с оригинальными текстами, 400 тематических и архивных изображений. А по материалам этого online-проекта были созданы несколько познавательных экскурсионных маршрутов по Безымянке.

Напомним, IX журналистский конкурс на призы губернатора Самарской области проводился по двум направлениям "Год памяти и славы" и "Перемены заметны каждому". Также вручались спецпризы. Всего был отмечено почти 50 журналистов и представителей творческих команд.

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