В "деле тыловиков" областного ГУ МВД появились новые эпизоды

Следователи обнаружили еще несколько эпизодов коррупционной деятельности начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по Самарской области. Об этом рассказал начальник регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.

Напомним, замначальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Александра Москвитина и его начальника Максима Шаталова задержали по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, Москвитин получил 100 тыс. руб. — часть взятки за заключение госконтрактов на сдачу в металлолом госномеров.

Теперь начальнику ФКУ предъявлены обвинения в совершении аналогичного преступления, а также в посредничестве во взяточничестве и подлоге. В ближайшее время дело планируют направить в суд.