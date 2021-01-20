16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "деле тыловиков" областного ГУ МВД появились новые эпизоды Уголовное дело о поставках некачественного мяса в школы и детсады скоро отправят в суд В Тольятти мужчина на смог застрелить полицейского из-за осечек В Самарской области поймали жителей Санкт-Петербурга с 4 кг наркотиков Задержаны поджигатели дачных домов в СНТ "Красное поле"

Преступления Происшествия

В "деле тыловиков" областного ГУ МВД появились новые эпизоды

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следователи обнаружили еще несколько эпизодов коррупционной деятельности начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по Самарской области. Об этом рассказал начальник регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.

Напомним, замначальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Александра Москвитина и его начальника Максима Шаталова задержали по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, Москвитин получил 100 тыс. руб. — часть взятки за заключение госконтрактов на сдачу в металлолом госномеров.

Теперь начальнику ФКУ предъявлены обвинения в совершении аналогичного преступления, а также в посредничестве во взяточничестве и подлоге. В ближайшее время дело планируют направить в суд.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31