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Экономика и бизнес

ООО "Актив" попало в "черный список", сорвав контракт на демонтаж зданий на "Самара Арене"

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце ноября 2020 г. тольяттинский центр дошкольного образования "Гранит" заключил контракт с ООО "Актив", выигравшим торги на демонтаж зданий технологического центра и центра стюардов на стадионе "Самара Арена". Сумма контракта составила 2,1 млн рублей.

Однако подрядчик сорвал контракт, не выполнив демонтаж в указанный срок. Среди нарушений ООО "Актив" оказались: не сформированный окончательный список ввозимого на объект оборудования и инструментов, не представленный список спецтехники для оформления разрешений на въезд на территорию объектов.

Кроме того, ООО "Актив" так и не приступило к демонтажным работам в здании Центра стюардов. В здании Технологического центра работы велись медленно, демонтированный материал не упаковывался и не маркировался. Также работники ООО "Актив" неоднократно нарушали пропускной режим стадиона "Самара Арена".

Заказчик работ направлял претензии подрядчику, но ответа не последовало, после чего тольяттинское предприятие решило расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Кроме того, было направлено обращение в ФАС с просьбой включить ООО "Актив" в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия рассмотрела обращение и включила данные о компании в реестр.

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