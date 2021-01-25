В Самаре продлен желтый уровень опасности из-за тумана

До конца дня 25 января и ночью 26 января местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.
При том синоптики прогнозируют погоду без осадков.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.