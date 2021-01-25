16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре продлен желтый уровень опасности из-за тумана Эксперт оценил важность программы по долечиванию ковида В Самаре побит температурный рекорд за 19 лет За последние сутки от коронавируса в регионе никто не умер Маршруты №№ 7 и 27 в Самаре объединяться не будут

Общество

В Самаре продлен желтый уровень опасности из-за тумана

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До конца дня 25 января и ночью 26 января местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.

При том синоптики прогнозируют погоду без осадков.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31