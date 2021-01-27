Суд отправил самарца, который отрубил голову матери, на принудительное лечение

Суд отправил на психиатрическое лечение 40-летнего самарца, убившего своих родителей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 25 по 31 августа 2020 г. местный житель, находясь в квартире по месту жительства в Промышленном районе Самары, на почве личных неприязненных отношений нанес ножом не менее 10 ударов в область туловища своему отцу и примерно столько же ударов — своей матери, а затем ножом отчленил ей голову. Потерпевшие скончались на месте происшествия, а их сын с места происшествия скрылся.

4 сентября 2020 г. он был доставлен в Самару сотрудниками полиции из Санкт-Петербург.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер: лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Решением суда самарец отправлен на принудительное лечение.