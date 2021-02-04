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Преступления Происшествия

Уголовные "дела тыловиков" направлены в суд

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника управления миграции ГУ МВД России по Самарской области, а также бывших начальника и замначальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по Самарской области - Максима Шаталова и Александра Москвитина, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Им вменяют ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки"), п. "а" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Напомним, в конце января 2021 г. в "деле тыловиков" появились новые эпизоды. 

По версии следствия, в начале 2020 г. начальник управления миграции областного ГУ МВД через посредников - начальника и замначальника ФКУ - пытался получить взятку 300 тыс. руб. за помощь в выдаче разрешения на временное проживание пяти иностранцам.

Помимо этого, 10 февраля 2020 г. начальник ФКУ получил через посредника - замначальника ФКУ - взятку 100 тыс. руб. от учредителя ООО. За эту сумму начальник ФКУ должен был обеспечить заключение госконтрактов на сдачу металлолома и утилизацию высвободившихся государственных регистрационных знаков. При этом замначальника ФКУ за услуги постредника получил 30 тыс. рублей.

Также недавно в деле появились новые эпизоды. О них стало известно в январе 2021 года. Так, по версии правоохранителей, в конце 2019 г. начальник ФКУ получил через посредника взятку 400 тыс. руб. за заключение между ФКУ и ООО допсоглашения к контракту на уборку помещений и прилегающей территории. В итоге сумма контракта должна была увеличиться более чем на 1 млн руб. в связи с изменением объема услуг.

Кроме того, в 2019 г. начальник ФКУ утвердил акт по госконтракту на поставку сухого корма для служебных собак. Он внес в документ ложные сведения о несоответствии физико-химических показателей продукта условиям и требованиям контракта, указанным в спецификации товара, на основании которого ФКУ произвело оплату.

21 февраля 2020 г. "тыловики" были арестованы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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