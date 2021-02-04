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Общество

В Самаре детские социальные плакаты против коронавируса станут экспонатами выставок

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 февраля, в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки работ - победителей конкурса социальных плакатов "Вместе против коронавируса", которые изготовили юные жители региона.

Всего на на суд жюри конкурса поступило 1200 работ юных самарцев. Авторам было предложено ответить на вопрос "Что необходимо сделать, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции?" и нарисовать изображения.

Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами организаторов конкурса. Также на основе отобранных работ дизайнеры создадут комплект социальных плакатов, пропагандирующих соблюдение норм и правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Выставка получит мультимедийный формат - жители и гости Самары смогут увидеть лучшие конкурсные работы на демонстрационных экранах, установленных на склоне площади Славы, с 8 по 20 февраля 2021 года.

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