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Преступления Происшествия

Жителю Самарской области грозит срок за кражу мобильника у коллеги

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинель-Черкасском районе Самарской области в отношении 36-летнего жителя с. Полудни возбудили уголовное дело о краже (п. "в", ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Потерпевшая - 61-летняя женщина из того же села. Недавно она обратилась за помощью в полицию и сообщила, что, придя с работы домой, заметила пропажу мобильного телефона. Сначала женщина искала гаджет самостоятельно, спрашивала о нем у коллег, но результата не было. В итоге она написала заявление о пропаже в полицию. Сумма ущерба превысила 8 тыс. рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили коллег потерпевшей. Выяснилось, что похищенным смартфоном с sim-картой женщины пользовался ее коллега. Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном, хотя ранее на допросе в качестве свидетеля отрицал свою причастность к краже. Телефон у него изъяли и вернули владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что за это преступление УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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