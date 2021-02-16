В Самаре предложили отменить автобус № 59а и сократить автобусный маршрут № 75

Проект постановления, разработанный самарским департаментом транспорта, опубликован на сайте мэрии.

Организации-перевозчики направили в департамент транспорта предложение отменить муниципальный маршрут № 59а, следующий из 15 мкрн до поста ГАИ. Они мотивировали это решение "отсутствием устойчивого пассажиропотока и дублированием другим маршрутом". Дептранс признал решение целесообразным и подготовил законопроект по внесению изменений в перечень муниципальных маршрутов Самары.

Кроме того, тем же проектом предлагается изменить наименование автобусного маршрута № 75, следующего от а/с Авроры до остановки "Аэропорт-2". В связи с изменившейся (сокращенной) схемой движения он будет переименован: "Ул. Красных Коммунаров — Аэропорт-2".

Также в пояснительной записке отмечается, что перевозчики просят изменить и другие муниципальные маршруты. В частности, — настаивают на сокращении числа автобусов на 11 городских маршрутах:

— № 51 "поселок Красная Глинка (ул. Батайская) — станция метро "Кировская";

— № 61 "ТЦ "Колизей" — Хлебная площадь";

— № 129 э "Автостанция "Аврора" — Южно-обводная дорога (кладбище

"Южное")";

— № 77 д "Хлебная площадь — Стромиловское шоссе (кладбище "Южное")";

— № 67 к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное";

— № 63 э "А/с "Аврора" — кладбище "Рубежное";

— № 36 ю "Автомобильная дорога "Самара — Оренбург" (кладбище "Южное") — Кладбище "Рубежное";

— № 36 д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";

— № 27 к "Площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";

— № 4 к "п. Управленческий — кладбище "Лесное",

а также об отмене муниципального маршрута:

— № 59, а "15, а микрорайон — пост ГАИ".