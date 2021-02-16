Дмитрий Азаров рассказал, как приютил кота Степана

Во вторник, 16 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на ряд вопросов жителей региона во время прямого эфира на телеканале "Самара.24". Уже зная, что губернатор завел кота по имени Степан, любопытные пользователи соцсетей задали вопрос, почему и кто дал животному такое имя.

Дмитрий Азаров с улыбкой ответил на вопрос и рассказал, что у кота была тяжелая судьба.

"Этого кота приютили, подобрали хорошие люди, которые заботятся о безнадзорных животных. Кот был больной, они его вылечили и намеревались оставить у себя. Но потом так вышло, что у ребенка началась аллергия, и не могли они кота оставить. Подали объявление, люди подсказали, что вот по объявлению такой кот может быть передан в добрые руки. И добрые руки были протянуты, и кот теперь действительно под моим присмотром находится. Имя я не выбирал, его уже назвали те, кто вылечил. Теперь он — Степан. Хорошее имя", — пояснил Дмитрий Азаров.