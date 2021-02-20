Решение о выдворении лидера таджикской диаспоры устояло в кассации

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения предыдущих инстанций по делу лидера таджикской диаспоры в Самарской области Саидасрора Мирзоева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Напомним, Саидасрор Мирзоев возглавляет Самарскую областную общественную организацию таджикистанцев "Пайванд-Единство" и Региональную национально-культурную автономию таджиков Самарской области. Его имя также связывают с овощебазой на ул. Олимпийской.

В конце прошлого года на него был составлен административный протокол за нарушение режима пребывания в стране. Из постановлений судов, где он пытался оспорить законность протокола, следует, что в отношении Мирзоева региональным ГУ МВД было принято решение о неразрешении въезда в Россию, о котором он был уведомлен 1 декабря 2020 г., однако в установленный срок из страны не выехал.

Решение о запрете на въезд в РФ мотивировалось "обеспечением обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка". При этом для установления личности Мирзоева суду предоставлялись документы от Управления по борьбе с организованной преступностью Республики Таджикистан.

Сам Мирзоев заявлял, что является гражданином РФ с 90-х годов. Однако, согласно материалам дела, в ходе проверки паспорт, полученный им в Безенчукском районе, был признан недействительным.

В итоге суд Советского района Самары назначил Саидасрору Мирзоеву штраф в 2 тыс. руб. с принудительным выдворением. Решение устояло в апелляции, а теперь и кассации. Пока мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Тольятти.