Решение суда о депортации лидера таджикской диаспоры вступило в силу

Решение суда Советского района Самары о выдворении из России лидера региональной таджикской диаспоры Саидасрора Мирзоева устояло в областном суде. Об этом изданию сообщил адвокат Мирзоева Александр Паулов. По его словам, в мотивировочной части апелляционного определения нет ни слова о тех доводах, которые приводила защита.

"То, что у моего подзащитного за время жизни в России было аж три паспорта (последний он получил при обмене в 45 лет), по которым он получал водительские права, регистрировал брак, суд решил не заметить, — пояснил ситуацию адвокат Паулов. — Нам не предоставили ни одного документа, что паспорта эти недействительны по какой-либо причине. Фемида верит на слово полиции: раз те написали, что иностранец, значит так оно и есть.

Как уверяет защитник, его клиент рассказал, что в отделе по борьбе с экстремизмом ему якобы пригрозили шприцем с каким-то наркотическим веществом, и он был вынужден подписать якобы свои объяснения насчет незаконного пребывания в России.

Также Паулов сообщил, что с его подзащитным солидарны все представители диаспор в Самарской области. Они направили обращения в различные органы российской власти.

Защита выдворяемого намерена обжаловать решение суда в кассационном порядке, но за это время самарские правоохранители данное решение могут уже исполнить, оправив Мирзоева в Таджикистан.

Напомним, Саидасрор Мирзоев возглавляет Самарскую областную общественную организацию таджикистанцев "Пайванд-Единство" и Региональную национально-культурную автономию таджиков Самарской области. Его имя также связывают с овощебазой на ул. Олимпийской.