Департамент транспорта Самары рассмотрит возможность возвращения автобусных маршрутов №№ 210, 221

Жители Красноглинского района Самары обратились в Twitter к чиновникам с просьбой вернуть на линию маршрутные такси №№ 210, 221.

В департаменте транспорта Самары ответили, что работа коммерческих маршрутов была отменена в связи с заявлениями перевозчиков. Впоследствии вопрос возврата маршруток обсуждался на заседании созданной рабочей группы жителей Красноглинского района.

"Совместно с рабочей группой прорабатывался вопрос возврата маршрутных такси. Было организовано и проведено два конкурса, в итоге соответствующего минимальным условиям конкурса перевозчика выявлено не было. Готовы рассмотреть заявления от других перевозчиков в адрес департамента транспорта о работе на маршрутах №№ 210, 221, провести консультативную работу", - отметили в ведомстве.