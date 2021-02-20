Региональную программу развития культуры увеличили на 2 млрд рублей

Объем финансирования третьего этапа (2020–2024 гг.) региональной программы развития культуры из регионального бюджета вырастет с 16,6 млрд руб. до 18,7 млрд рублей. Соответствующие поправки опубликованы на сайте правительства Самарской области.

Изменится также распределение средств по годам. Так, на 2021 г. вместо изначально планируемых 5,5 млрд руб. решено выделить 4,3 млрд, на 2022 г. — 3,2 млрд вместо 3,3 млрд, на 2023 — 4,6 млрд вместо 2,6 млрд, на 2024 — 3,6 млрд вместо 2,1 млрд рублей.

Помимо этого, в программу внесен и ряд других изменений. Так, сроки реконструкции Самарского академического театра оперы и балеты (1 и 2 пусковые комплексы) перенесены с 2021 на 2024 год. Сумма, которую на это предполагается потратить, осталась прежней — 943,6 млн рублей. Отметим, что последняя реконструкция театра проводилась в 2006–2010 годах.

Запланированные на проектирование и реконструкцию здания Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина 82,8 млн руб. решено также перенести с 2021 г. на 2024 год. Капремонт здания музея, который планировалось провести в 2021–2022 гг., решено сдвинуть по срокам — на 2023–2024 годы. При этом сумма, запланированная на него, осталась прежней — 598,8 млн рублей. Напомним, проектно-сметная документация на реновацию и капремонт музея им. П. В. Алабина была подготовлена еще в феврале 2019 года.

Также в программу включен пункт о строительстве нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара космическая" с планетарием. На эти цели в 2021–2023 гг. предполагается выделить в общей сложности 809,1 млн рублей.

Напомним, планетарий планируется расположить рядом с музеем "Самара Космическая" на проспекте Ленина в здании площадью 4 тыс. кв. метров. При этом музей и планетарий должны представлять собой единую композицию. В апреле 2020 г. администрация Самары заключила контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по этому объекту с ГУП СО Институт "Терниигражданпроект". Стоимость работ, предусмотренных им, была оценена в 16,4 млн руб., срок проведения — восемь месяцев.

Почти в три раза выросло финансирование реконструкции драматического театра "Колесо" в Тольятти. Если предыдущей редакции программы на эти цели предусматривалось в 2021–2022 гг. потратить 231,4 млн руб., то новая предполагает выделение 644,5 млн руб., правда и срок реализации проекта продлен еще и на 2023 год.

Кроме того, поправками предусмотрено финансирование работ по проектированию и строительству театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске в 2021–2023 гг. в размере 1,3 млрд рублей. Новое здание для "Грани" планировалось открыть в Новокуйбышевске в 2022 году. Сейчас театр располагается во Дворце культуры на центральной площади города.

Также внесенные в программу изменения практически в два раза увеличивают финансирование работ по проектированию и строительству третьего пускового комплекса здания театра "СамАрт" — с 765,6 млн руб. до 1,4 млрд рублей. Сроки проведения работ при этом остаются прежними — с 2020 по 2023 годы. Подробно о новом здании для "СамАрта" и проведенных работах можно прочитать здесь.