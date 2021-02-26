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Происшествия

В Тольятти найдены пять хулиганов, который скинули на голову девушке пакет с кипятком

ТОЛЬЯТТИ. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские установили личности пятерых несовершеннолетних, которые скинули на голову 17-летней девушке пакет с кипятком, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что ЧП произошло 15 февраля возле одного из домов по ул. 70 лет Октября. Девушка обратилась с ожогами в медицинское учреждение.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что пакет с водой был сброшен с 8 этажа квартиры, где проживает 11-летний ребенок. Полицейские опросили мальчика в присутствии родителей. Выяснилось, что в тот день к нему в гости приходили одноклассники, и в качестве забавы они решили набрать в пакеты горячую воду и сбросить их с балкона — этим занимались на протяжении уже трех дней.

Как пояснили несовершеннолетние, пакеты падали на снег и не задевали прохожих, однако 15 февраля один из них, увидев на улице ранее незнакомую девочку, окликнул прохожих, чтобы обратить на себя внимание, и из хулиганских побуждений сбросил пакет вниз.

В настоящее время рассматривается вопрос о постановке на профилактический учет пятерых несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы, предусмотренные ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и направлены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Автозаводского района Тольятти для принятия мер административного воздействия к законным представителям и несовершеннолетним.

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