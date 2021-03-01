В Самарской области в детские сады поставлялось фальсифицированное сливочное масло

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области в одном из детских садов Тольятти, расположенного на ул. Ленинградской, в тольяттинской организации дошкольного образования, расположенной на Московском проспекте, а также в образовательном центре с. Борское, было обнаружено сливочное масло, в составе которого были обнаружены растительные жиры — стерины.

Производитель молочной продукции ООО "Навигатор" осуществляет свою производственную деятельность по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 11.

Образцы масла были отправлены на экспертизу, которая показала в пробах масла сладко-сливочного несоленого "Крестьянское" с м. д. ж. 72,5%, а также образцах масла сладко-сливочного несоленого "Традиционное" с м. д. ж. 82,5% наличие растительных жиров — стеринов (стигмастерин, кампестерин, β-ситостерин, холестерин).

На основании выявленных нарушений в отношении ООО "Навигатор" был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, организации вынесено постановление о привлечении к административной ответственности на сумму 100 тыс. рублей.

В связи с тем, что наложенный административный штраф в добровольном порядке и в установленный законодательством РФ срок оплачен не был, в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). Материалы дела были направлены по подведомственности для рассмотрения в Мировой суд, а также в службу судебных приставов Самарской области.

Постановлением Мирового судьи Промышленного судебного района Самары Самарской области юридическое лицо ООО "Навигатор" было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, организации назначено наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области проверили деятельность ООО "Навигатор" в информационной системе "Меркурий", где было выявлено, что данная организация производила свою продукцию из сырья, объем которого для производства масла не соответствует необходимому количеству и является нелогичным. А именно: на предприятии был выработано 5,73 тонны сливочного масла из сырья в количестве 5,53 тонны. Согласно второй транзакции — 5,27 тонн сливочного масла было выработано из 3,68 тонн сырья, что не представляется возможным для производства данной продукции.