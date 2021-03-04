В Самаре при благоустройстве сквера им. Фадеева выявлены многочисленные нарушения

Контрольно-счетная палата Самары не досчиталась в благоустроенном в 2019 г. сквере им. Фадеева фонарей и парковой шахматной доски. Кроме того, в счетном органе отметили, что на малых архитектурных формах подрядчик существенно сэкономил, заменив их более дешевыми, нежели предусмотренные в контракте.

Контрольно-счетная палата Самары опубликовала информацию о результатах проверки законности и эффективности освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы "Комфортная городская среда" при благоустройстве сквера им. Фадеева на пр. Ленина в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Выяснилось, что при установке парковых осветительных приборов число установленных светодиодных светильников меньше запланированного, — "не достигло предусмотренного целевого показателя", таким образом, "плановые назначения на выполнение мероприятия по энергоэффективному городскому освещению в рамках цифровизации городского хозяйства не исполнены в полном объеме".

Городские власти решили не устанавливать для самарцев в сквере парковую шахматную доску с крупноразмерными уличными шахматными фигурами, а предпочли хранить ее в "бюджетном учреждении, не используя по назначению". А в обрешетке установленных скамеек фактически использовали более дешевый материал, чем был предусмотрен контрактом.

Нарушения обнаружены даже в работах, связанных с озеленением: оказалось, что кустарники, выполняющие роль живой изгороди, посажены в меньше количестве, чем требуется. Однако, как отметили в КСП Самары, "в ходе проверки недостающее число кустарников было восстановлено".

Кроме того, как отметили в счетной палате, в нарушение ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не был осуществлен должный контроль за действиями подрядчика по исполнению контракта.

Также счетная палата установила нарушения в самой процедуре закупки. Заказчик искусственно раздробил единую закупку на несколько договоров с одним исполнителей в один день, что привело к "необоснованному сокращению числа участников закупки и снижению размера экономии по сравнению с конкурентной закупкой".

КСП направила в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии представление исправить обнаруженные нарушения. Информация о результатах проверки направлена в адрес главы Самары и председателя Самарской городской думы.

Напомним, генеральным подрядчиком благоустройства территории выступило ООО "Вектор 21", а заказчиком стал городской департамент городского хозяйства и экологии.