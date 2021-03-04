"Тольяттиазот": временным управляющим ТОМЕТа назначен аутсайдер рейтинга

"Тольяттиазот" опубликовал заявление, в котором поставил вопрос об адекватности назначения временным управляющим ТОМЕТа Анатолия Селищева, занимающего одно из последних мест в рейтинге Федеральной налоговой службы, а также о заведомой осведомленности суда по позиции "Уралхима" в отношении других кредиторов.

Напомним, в ноябре 2019 г. вступил в силу приговор Комсомольского районного суда Тольятти в отношении бывших топ-менеджеров Тольяттиазота и зарубежных деловых партнеров предприятия, которым также было постановлено взыскать с обвиняемых более 87 млрд руб. в рамках возмещения якобы причиненного Уралхиму и самому ТоАзу ущерба. 10 млрд из них причитается "Уралхиму", более 77 млрд — "Тольяттиазоту".

Возместить ущерб по решению суда должны 15 компаний, среди которых оказался и "ТОМЕТ" — крупный производитель метанола, базирующийся в Тольятти.

В конце прошлого года Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования "Уралхима" о банкротстве ТОМЕТа, отказав в требованиях "Тольяттиазоту". Сейчас ТоАЗ оспаривает это решение.

Пока же назначенный по предложению "Уралхима" временным управляющим Анатолий Селищев оперативно подготовил отчет для собрания кредиторов, состоявшегося 18 февраля. Отметим, что "Тольяттиазот" пытался через суд предотвратить проведение собрания до решения арбитража, однако суд ему в этом отказал, заявив, что требования других кредиторов "заведомо не могут повлиять на принятие решения первым собранием кредиторов должника".

Между тем, имея право участия в собрании с правом голоса, кредиторы могли предложить рассмотреть дополнительные вопросы или альтернативную кандидатуру арбитражного управляющего, а также обсудить с мажоритарным кредитором другие вопросы, отмечают в "Тольяттиазоте".

"Суду по каким-то причинам было "заведомо" известно, что мнение иных кредиторов не будет интересовать АО "ОХК "Уралхим" и не может повлиять на решения данного мажоритарного кредитора", — подчеркивается в заявлении "Тольяттиазота".

Ранее "Новые известия" уже отмечали в действиях юстиции закономерность: ходатайства "Тольяттиазота" судом зачастую отклоняются без раздумий, а ходатайства "Уралхима", наоборот, практически всегда удовлетворяются.

В итоге на собрании кредиторов было отклонено мировое соглашение на 21 млрд руб., предложенное учредителем ТОМЕТа — компанией Triumph Development Limited, а Селищев сменил статус с временного управляющего на конкурсного управляющего.

"А. Ю. Селищев занимает 4595-е место из 4632-х мест, с суммарным баллом 1,30 из 2100 возможных в рейтинге арбитражных управляющих за 2017–2019 гг., составленном Федеральной налоговой службой РФ и размещенном на официальном интернет-сайте службы. У ПАО "ТОАЗ", как кредитора ООО "ТОМЕТ", вызывает удивление тот факт, что именно такая кандидатура была выбрана АО "ОХК "Уралхим", — отмечается в заявлении на сайте "Тольяттиазот".

А судя по финальным отчетам в конкурсном производстве, осуществлявшемся Селищевым ранее, требования кредиторов третьей очереди остаются непогашенными в абсолютном большинстве случаев. При этом сроки самих конкурсных производств оказывались очень длительными, занимая от года до шести с половиной лет.

Кроме того, Селищев уже продемонстрировал предвзятость в отношении "Тольяттиазота", считают в компании. На основании его слов СМИ сообщили, например, что поскольку ТОМЕТ обеспечивается энергоресурсами со стороны "Тольяттиазота", то действия последнего могут привести к рискам при конкурсном производстве. Рассказывая журналистам о предполагаемых сроках установления кредиторов ТОМЕТа, Селищев предположил, что на это может уйти полгода и даже год.

Но в "Тольяттиазоте" уверены, что именно Селищеву принадлежит важнейшая роль в затягивании процесса. "Рассмотрение заявления ПАО "ТОАЗ" было назначено судом на 8 февраля 2021 г., но было отложено на 24 февраля по причине непредставления временным управляющим Селищевым А.Ю. отзыва на требование. По аналогичной причине, из-за бездействия Селищева А.Ю., было отложено рассмотрение требований и других кредиторов. В связи с этим ПАО "ТОАЗ", как и иные кредиторы, своевременно заявившие свои требования к ООО "ТОМЕТ", были лишены возможности принять участие в первом собрании кредиторов", — говорится в заявлении на сайте "Тольяттиазота".

Селищев также заявлял о "мизерности" суммы возможных претензий других кредиторов ТОМЕТа по отношению к той, что заявлена "Уралхимом", и предполагал, что "в результате осуществления процедуры конкурсного производства на ТОМЕТ может прийти более эффективный собственник".

Эти слова созвучны фразе заместителя юридического директора "Уралхима" Андрея Ермизина, заявившего: "Мы надеемся, что в ходе процедуры конкурсного производства, за которую мы проголосовали, придет новый собственник".