Начальник самарской полиции Вячеслав Хомских выйдет на свободу через неделю

Уголовное дело в отношении начальника полиции УМВД Самары Вячеслава Хомских направлено на новое рассмотрение в Самарский районный суд. Это связано с процессуальными нарушениями, найденными в его материалах. Соответствующее решение принял в пятницу Самарский областной суд, пишет kommersant.ru.

В связи с этим Вячеслав Хомских останется под арестом еще восемь суток, после чего выйдет на свободу. Ранее суд поместил его в СИЗО до апреля.

Напомним, что Хомских стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ).