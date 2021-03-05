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Преступления Происшествия

Начальник самарской полиции Вячеслав Хомских выйдет на свободу через неделю

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уголовное дело в отношении начальника полиции УМВД Самары Вячеслава Хомских направлено на новое рассмотрение в Самарский районный суд. Это связано с процессуальными нарушениями, найденными в его материалах. Соответствующее решение принял в пятницу Самарский областной суд, пишет kommersant.ru.

В связи с этим Вячеслав Хомских останется под арестом еще восемь суток, после чего выйдет на свободу. Ранее суд поместил его в СИЗО до апреля.

Напомним, что Хомских стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ).

 

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