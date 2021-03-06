В Самарской области повысили предельную стоимость путевок в детские лагеря на 2021 г

Предельная стоимость путевки на одного ребенка выросла примерно на 1000 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Правительство Самарской области внесло изменения в постановление "Об установлении предельной стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Самарской области, в 2021 году".

Так, если ранее предельная стоимость путевки на 21 день в загородный круглосуточный лагерь составляла 16212 рублей, то теперь она увеличилась до 17131 рублей. Речь идет о частичной оплате путевки за счет средств региональной казны.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сирот и оставшихся без попечения родителей, стоимость путевки (полная оплата за счет средств областного бюджета) составит вместо 17199 руб. 18120,9 рублей на тот же срок (три недели).

Стоимость путевки в круглосуточный санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для полной или частичной оплаты за счет средств областного бюджета увеличена с 24864 руб. до 25812 рублей.

Внесенные изменения связаны с функционированием летних лагерей "в условиях сохранения рисков распространения коронавируса".