В Самарской области утвердили предельную стоимость путевок в детские лагеря на 2021 год

Постановление "Об установлении предельной стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Самарской области, в 2021 году" опубликовано на сайте облправительства.

Согласно документу, предельная стоимость путевки на одного ребенка в загородные лагеря с круглосуточным пребыванием составит 16212 рублей. Речь идет о частичной оплате путевки за счет средств региональной казны. Сумма сформирована с учетом 21-дневного отдыха (772 рубля в сутки).

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сирот и оставшихся без попечения родителей, стоимость путевки (полная оплата за счет средств областного бюджета) составит 17199 руб. на тот же срок (три недели).

Путевка в круглосуточный специализированный профильный лагерь (военно-спортивный) на 21 день будет стоить 21504 руб. для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость путевки в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для полной или частичной оплаты за счет средств областного бюджета - 24864 рубля.

Кроме того, согласно постановлению, установлена средняя стоимость питания в летних и круглогодичных лагерях для детей - не менее 290 руб. на человека в сутки.