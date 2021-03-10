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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура Самары нашла у СКС нарушения условий концессии

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары нашла нарушения концессионного соглашения, заключенного в 2019 г. администрацией города с ООО "Самарские коммунальные системы".

"Проверкой выявлены факты систематического нарушения концессионером сроков исполнения обязательств по Соглашению в части представления отчетности, а также несвоевременного подписания ежегодных документов об итогах реализации концессионного соглашения", - сообщает надзорное ведомство.

По результатам проверки в адрес главы Самары Елены Лапушкиной внесено представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Напомним, СКС с 2012 г. выступает арендатором систем водоснабжения и водоотведения в Самаре. В 2019 г. компания получила сети водоснабжения Самары в концессию до 2047 года.

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