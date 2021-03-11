Счетная палата уличила "Агентство социокультурных технологий" в многочисленных финансовых нарушениях

Счетная палата Самарской области проверила финансово-хозяйственную деятельность государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство социокультурных технологий". Проверка охватила 2018-2020 годы, в том числе в рамках нацпроекта "Культура". По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения и недостатки на миллионы рублей, допущенные при расходовании субсидий.

Выяснилось, что в июле 2020 г. руководство организации необоснованно повысило оклад некоторым сотрудникам, что привело к излишним начислениям на сумму 130,3 тыс. рублей. Нарушив ТК РФ и проигнорировав мнение профсоюза, агентство утвердило локальные нормативные акты о системе оплаты труда.

Также организация неграмотно распоряжалась госимуществом. Занеся имущество учреждения балансной стоимостью в 2,4 млн рублей в категорию "особо ценного движимого", агентство предоставило его в безвозмездное пользование сторонней организации.

При аренде нежилого помещения в 19 кв метров организация заплатила 254,7 тыс. рублей, что, по мнению счетной палаты, является неэффективным расходованием бюджетных субсидий на аренду. А после заключения договора аренды помещений общей площадью 345 кв метров в агентстве решили, что охраняться должен не только арендуемый участок, но и все здание. Таким образом, организация "не исходила из принципа эффективности бюджетных расходов".

Неэффективное расходование бюджетных средств — 1,8 млн рублей — обнаружено и при аренде концертной площадки КРЦ "Звезда", которую агентство использовало ее для просмотра очных номеров самодеятельных коллективов.

В результате проверки обнаружились нарушения в ведении бухучета (не соблюдался порядок учета нефинансовых активов, объектов движимого имущества). А из-за того, что были проигнорированы правила применения и заполнения форм первичных учетных документов, выявились необоснованные расходы бюджетных средств при списании горюче-смазочных материалов — 246,4 тыс. рублей. Также, при осмотре имущества организации, было найдено неиспользованное оборудование на 438 тысяч рублей, и "излишки объектов основных средств — 20 единиц".

Проверка также показала нарушения Бюджетного кодекса РФ.

"В нарушение требований п. 3 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ договоры поставки с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) не содержат условий о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий", — сообщили в счетной палате Самарской области.

Кроме того, договоры на организацию и проведение мероприятий носили обезличенный характер — в них не оказалось цены за перечень оказанных услуг, что "не позволило в полной мере раскрыть содержание хозяйственной операции". Акты выполненных работ также не раскрыли содержание основных обязательств сторон и детализацию выполненных работ.

Также обнаружены многочисленные нарушения ФЗ № 44 "О контрактной системе в сфере закупок": незаконное расходование бюджетных денег (4,8 млн рублей) во время закупок у единственного поставщика; признаки искусственного дробления закупки при заключении контракта на 9,7 млн рублей с одним поставщиком.

Чтобы провести природоохранные мероприятия, агентство купило и передало сторонней организации в безвозмездное пользование имущество на 95,7 тыс. рублей, не входящее в обязательный перечень, установленный приказом Минприроды РФ.

Кроме того, анализ реализации региональной составляющей федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура" за 2019–2020 гг. показал нарушения и в этой части.

По результатам проверки счетная палата вынесла "Агентству социокультурных технологий" представление об устранении выявленных нарушений и недостатков, и направила письма в региональный минкульт, прокуратуру и Государственную инспекцию финансового контроля Самарской области. Отчет о результатах проверки также направлен губернатору Самарской области и в Самарскую губдуму.