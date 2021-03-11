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ДТП Происшествия

Семеро погибших в ДТП под Самарой 8 марта были пьяны

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля, погибшие при столкновении с грузовиком на трассе под Самарой, были пьяны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП произошло утром 8 марта на автодороге Волжский - Курумоч - Урал в Красноярском районе. В результате ДТП погибли семь человек, находившиеся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

"Все семеро человек из легкого автомобиля, включая водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУСК РФ по региону сообщили, что результаты экспертиз пока не готовы, скорость, с которой двигался автомобиль, в настоящее время не установлена.

Как пишут СМИ, ссылаясь на видео из социальных сетей, легковой автомобиль якобы ехал со скоростью 230 километров в час, а во время движения в руках у водителя могла быть бутылка игристого вина.

Гид потребителя

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