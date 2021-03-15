ФАС усмотрела нарушения в самарской рекламе о продаже ипотечных квартир

Самарское УФАС РФ обнаружило рекламную конструкцию с признаками нарушения законодательства о рекламе. Речь идет о рекламе квартир в Москве с ипотекой от 0,1%, сообщили в антимонопольном ведомстве.

В выявленной рекламе поясняющая сноска, содержащая условия приобретения квартиры, была указана мелким шрифтом, что не позволяло потребителю воспринимать данные сведения. В то же время привлекательная процентная ставка выделялась на общем фоне за счет размера.

"Потребители не получали всю необходимую для осознанного выбора информацию и вводились в заблуждение относительно условий кредитования, что свидетельствует о нарушении части 7 статьи 5 ФЗ "О рекламе", — отмечается в сообщении.

Кроме того, рекламодатель — ООО "ДС Строй" не указал все условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. Это могло привести к искажению сути рекламируемой банковской услуги и ввести в заблуждение потребителей, намеренных воспользоваться ею.

"Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении части 3 статьи 28 Закона о рекламе", — пояснили в ФАС.

Рекламодатель "ДС Строй" и рекламораспространитель "Карат-Русс Медиа" заключили договор, в соответствии с которым ответственность за несоответствие размещаемых материалов требованиям ФЗ в части их содержания или оформления несет рекламодатель.

Комиссия Самарского УФАС России признала рекламу компании "ДС Строй" ненадлежащей, установив нарушение требований ФЗ "О рекламе". Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Самарского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.