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Общество

В 2020 г. самым взрослым женихом в Самарской области стал 88-летний мужчина

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 г. самым взрослым женихом в Самарской области стал 88-летний мужчина, а самой взрослой невестой – 86-летняя женщина. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Екатерина Мельник отметила, что самый популярный возраст для вступления в брак среди женщин — 23-24 года, среди мужчин — 24-25 лет.

"В 2020 году минимальный возраст лиц, вступающих в брак, составил 14 лет. Самым взрослым было более 80: жениху 88 лет, невесте 86 лет", — отметила руководитель управления ЗАГС по Самарской области.

Она добавила, что число несовершеннолетних, вступивших в брак, в 2020 г. составило всего 0,76% от общего количества записей актов о заключении брака.

"Отмечу также, что доля несовершеннолетних матерей составляет менее 1% от общего количества записей актов о рождении за 2020 год и соответствует показателям 2019 года", — заключила она.

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