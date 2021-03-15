В 2020 г. самым взрослым женихом в Самарской области стал 88-летний мужчина, а самой взрослой невестой – 86-летняя женщина. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Екатерина Мельник отметила, что самый популярный возраст для вступления в брак среди женщин — 23-24 года, среди мужчин — 24-25 лет.

"В 2020 году минимальный возраст лиц, вступающих в брак, составил 14 лет. Самым взрослым было более 80: жениху 88 лет, невесте 86 лет", — отметила руководитель управления ЗАГС по Самарской области.

Она добавила, что число несовершеннолетних, вступивших в брак, в 2020 г. составило всего 0,76% от общего количества записей актов о заключении брака.

"Отмечу также, что доля несовершеннолетних матерей составляет менее 1% от общего количества записей актов о рождении за 2020 год и соответствует показателям 2019 года", — заключила она.