В 2020 г. в Самарской области родилось 363 двоен и шесть троен

В прошлом году в Самарской области было зарегистрировано рождение 363 двоен и шести троен. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Из 363 двоен 170 появилось в Самаре, 74 — в Тольятти. Кроме того, жительницы Самары родили четыре тройни. Также тройни появились в Тольятти и Чапаевске.

Екатерина Мельник отметила, что чаще всего женщины становятся матерями в возрасте 26-35 лет.

"Это 59% от общего количества записей актов о рождении за 2020 год. За прошлые годы данная возрастная группа также лидирует по количеству записей актов о рождении", — рассказала она.