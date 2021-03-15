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Общество

В 2020 г. в Самарской области зарегистрировали брак с соотечественницами около 700 иностранцев

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество записей актов о заключении брака с участием иностранцев в 2020 г. составило 4,3%, это около 700 человек, рассказала в интервью Волга Ньюс руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Она сообщила, что в 2019 г. этот показатель составлял 5,4%.

"Характерно, что именно женихи обычно являются иностранными гражданами. Как правило, это студенты, которые учатся в Самарской области", - рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области.

Чаще всего, по ее словам, речь идет о гражданах стран СНГ. Кроме того, в брак вступили граждане Египта (шесть человек), Турции (четверо), Сербии (трое), Италии, США, Алжира, Латвии, КНР (по двое). Зарегистрировано по одному браку с гражданами Литвы, Израиля, Германии, Японии, Чехии, Ирака, Великобритании и Северной Ирландии, Боснии и Герцеговины, Нигерии.

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