Двух экс-инспекторов ГИБДД осудили за взятки в Самаре

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор бывшим инспекторам ГИБДД, которых обвиняли по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору").

Как сообщает региональная прокуратура, двое инспекторов ДПС получили взятку 30 тыс. руб. за непривлечение к ответственности нетрезвого водителя.

Суд назначил им семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также на три года лишил права занимать должности в правоохранительных органах. Также осужденных лишили специальных званий.

Приговор в законную силу еще не вступил.