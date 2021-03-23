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Переход Самарской области к раздельному сбору ТКО может привести к росту тарифа Жители Самарской области мусорят больше норматива Самарский мусорный регоператор уходит в убытки В Самаре ямочный ремонт дорог ведется круглосуточно Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": Реальные объемы накопления ТКО больше норматива

ЖКХ и благоустройство Общество

Переход Самарской области к раздельному сбору ТКО может привести к росту тарифа

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Переход Самарской области на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов может привести к росту тарифа регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Такое мнение в интервью Волга Ньюс высказал директор компании Михаил Захаров.

В регионе планируется введение дуального сбора - разделение на сухие и пищевые отходы. Это, как минимум, потребует переформатирования контейнерных площадок.

"И если мы вводим раздельное накопление отходов, то департамент тарифного регулирования должен посчитать, сколько в таком случае будет стоить транспортирование, каковы нормативы накопления при раздельном сборе. Сегодня ведь никто не может сказать, сколько будет накапливаться в контейнерах с сухими отходами, а сколько - со смешанными. Очевидно, издержки при внедрении раздельного сбора возрастут - потребуется больше спецтранспорта, изменится логистика", - отметил Захаров.

Он также рассказал о "нерезультативности" эксперимента по раздельному сбору, который проводится в Новокуйбышевске. "Многие не захотели сортировать. Вернее, были и те, кто захотел, но один пакет, выброшенный не в тот контейнер, делает сортировку бессмысленной", - пояснил директор "ЭкоСтройРесурса".

Он также поделился мнением, что введение сортировки должно быть поэтапным и начинаться с небольших муниципальных образований и малых городов, напомнив, что европейские страны шли к этому десятилетиями.

"Регоператор, со своей стороны, разработал так называемую дорожную карту перехода Самарской области к раздельному накоплению отходов. Мы направили ее в министерство энергетики и ЖКХ, прокуратуру, департамент ценового и тарифного регулирования", - добавил Михаил Захаров.

Напомним, сейчас с суде Ленинского района Самары рассматривается иск прокуратуры региона, которая добивается от властей исполнения обязанностей по организации раздельного накопления ТКО.

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