Переход Самарской области к раздельному сбору ТКО может привести к росту тарифа

Переход Самарской области на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов может привести к росту тарифа регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Такое мнение в интервью Волга Ньюс высказал директор компании Михаил Захаров.

В регионе планируется введение дуального сбора - разделение на сухие и пищевые отходы. Это, как минимум, потребует переформатирования контейнерных площадок.

"И если мы вводим раздельное накопление отходов, то департамент тарифного регулирования должен посчитать, сколько в таком случае будет стоить транспортирование, каковы нормативы накопления при раздельном сборе. Сегодня ведь никто не может сказать, сколько будет накапливаться в контейнерах с сухими отходами, а сколько - со смешанными. Очевидно, издержки при внедрении раздельного сбора возрастут - потребуется больше спецтранспорта, изменится логистика", - отметил Захаров.

Он также рассказал о "нерезультативности" эксперимента по раздельному сбору, который проводится в Новокуйбышевске. "Многие не захотели сортировать. Вернее, были и те, кто захотел, но один пакет, выброшенный не в тот контейнер, делает сортировку бессмысленной", - пояснил директор "ЭкоСтройРесурса".

Он также поделился мнением, что введение сортировки должно быть поэтапным и начинаться с небольших муниципальных образований и малых городов, напомнив, что европейские страны шли к этому десятилетиями.

"Регоператор, со своей стороны, разработал так называемую дорожную карту перехода Самарской области к раздельному накоплению отходов. Мы направили ее в министерство энергетики и ЖКХ, прокуратуру, департамент ценового и тарифного регулирования", - добавил Михаил Захаров.

Напомним, сейчас с суде Ленинского района Самары рассматривается иск прокуратуры региона, которая добивается от властей исполнения обязанностей по организации раздельного накопления ТКО.