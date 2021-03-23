В начале 2021 г. самарцы разводились реже, чем в январе-2020

Жители Самарской области в январе 2021 г. разводились на 20% реже, чем в аналогичном периоде 2020 года. Информацию об этом опубликовал Самарастат.

Так, в январе 2021 г. было зарегистрировано 918 разводов и 959 браков. В то же время в начале 2020 года зафиксировано 1140 разводов и всего 742 брака.

"По сравнению с январем-2020 в январе 2021 года число зарегистрированных браков увеличилось на 29,2%, число разводов уменьшилось на 19,5%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 957 распавшихся (в январе 2020 года — 1536)", — отмечается в докладе Самарастата.

Напомним, ранее руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник в интервью Волга Ньюс рассказала, как проходили церемонии бракосочетания в условиях пандемии в 2020 году.