Мусорный регоператор может уложиться в сумму менее 50 млрд руб. до 2027 года

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭкоСтройРесурс" не наработает до 2027 г. на 54,47 млрд руб., которые были заявлены как максимальная приведенная стоимость услуги при выборе регоператора.

"Когда складывался институт регоператорства, подсчеты были очень примерными. На самом деле сумма будет намного меньше - сейчас мы идем процентов на 15-20 ниже", - сообщил в интервью Волга Ньюс директор "ЭкоСтройРесурса" Михаил Захаров.

Он пояснил, максимальная приведенная стоимость - это суммарные затраты, необходимые на весь комплекс работ по обращению с ТКО в течение девяти лет.

По его словам, "оказалось, что максимальная приведенная стоимость, с учетом которой выбирался оператор, и тарифы находятся в несколько в разных плоскостях".