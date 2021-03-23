16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мусорный регоператор может уложиться в сумму менее 50 млрд руб. до 2027 года Тротуары на Ракитовском шоссе не будут обустраивать в ближайшие три года МП "Благоустройство" оштрафовали за плохое содержание дорог Переход Самарской области к раздельному сбору ТКО может привести к росту тарифа Жители Самарской области мусорят больше норматива

ЖКХ и благоустройство Общество

Мусорный регоператор может уложиться в сумму менее 50 млрд руб. до 2027 года

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭкоСтройРесурс" не наработает до 2027 г. на 54,47 млрд руб., которые были заявлены как максимальная приведенная стоимость услуги при выборе регоператора.

"Когда складывался институт регоператорства, подсчеты были очень примерными. На самом деле сумма будет намного меньше - сейчас мы идем процентов на 15-20 ниже", - сообщил в интервью Волга Ньюс директор "ЭкоСтройРесурса" Михаил Захаров.

Он пояснил, максимальная приведенная стоимость - это суммарные затраты, необходимые на весь комплекс работ по обращению с ТКО в течение девяти лет.

По его словам, "оказалось, что максимальная приведенная стоимость, с учетом которой выбирался оператор, и тарифы находятся в несколько в разных плоскостях".

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4