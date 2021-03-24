В Самарской области прекратятся осадки и будет тепло

Во второй половине недели в Самарской области атмосферное давление начнет повышаться, облачности станет меньше, осадки прекратятся. Температурный фон ночью ожидается слабоотрицательным, в дневные часы весеннее солнце прогреет воздух до 0...+6°, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 24 марта, облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер северо-восточный , восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C.
В четверг, 25 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами до -13°. Гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C.
В пятницу, 26 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C.