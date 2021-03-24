В Самарской области прекратятся осадки и будет тепло

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Во второй половине недели в Самарской области атмосферное давление начнет повышаться, облачности станет меньше, осадки прекратятся. Температурный фон ночью ожидается слабоотрицательным, в дневные часы весеннее солнце прогреет воздух до 0...+6°, сообщает Приволжское УГМС.