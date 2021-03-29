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Преступления Происшествия

В Самарской области возбуждено шесть уголовных дел о фальсификации итогов голосования в 2020 г.

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В СУ СКР по Самарской области поступило восемь сообщений о преступлениях, связанных с нарушениями законодательства, допущенными в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 13 сентября 2020 г. Информация об этом представлена в докладе Уполномоченного по правам человека "О соблюдении прав и свобод гражданина на территории Самарской области" в 2020 году.

По результатам проверок в порядке статей 144, 145 УПК РФ возбуждено шесть уголовных дел по статье 142.1 УК РФ "Фальсификация итогов голосования" и принято два решения об отказе в возбуждении.

Несколько уголовных дел связаны с членами УИК Клявлинского района, которые подделали подписи 13 человек, не участвовавших в голосовании, заведомо неверно составили протокол об итогах выборов и сфальсифицировали итоги за счет включения неучтенных бюллетеней в число использованных при голосовании.

Аналогичные случаи зафиксированы также в Кошкинском районе, где член УИК подделала подпись неявившегося избирателя, в Октябрьске (тут подделали пять подписей о том, что граждане получили бюллетени для голосования) и в Жигулевске.

По уголовным делам проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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