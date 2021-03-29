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ЖКХ и благоустройство Общество

Определен подрядчик на благоустройство территории около Фабрики-кухни

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии выбрал подрядчика, который благоустроит территорию, прилегающую к Фабрике-кухне завода им. Масленникова.

На торги заявились две компании — ООО "Управляющая компания "Маттерхорн" и ООО "Вектор 21". Оба общества предложили свои услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 149,5 млн рублей.

По итогам аукциона победителем стало ООО "Вектор-21". Компания должна выполнить по контракту более 1000 пунктов, опубликованных в дефектной ведомости. Среди них — ремонт проезжей части, устройство парковок, тротуаров и лестниц, укладка плитки и бордюра, установка современных МАФов. Предполагается установить круглый стол-бар из дерева, мебель из пластика — два лаунж-дивана, шесть лаунж-кресел, 48 пластиковых и 68 металлических стульев, 16 металлических столов.

Кроме того, рядом с будущим филиалом Третьяковки появятся новые скамейки, урны, а также будут смонтированы крупные буквы "З", "И", "М". На территории посадят несколько сотен кустарников и многолетних растений, а также деревья березы, сосны, бузину, ежевику, иву, клены, можжевельник, и т. д. Появится фонтан, а при нем верхняя и нижняя террасы и лекторий.

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