В Самаре начались субботники по благоустройству

1 апреля в Самаре стартовал традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Уже в конце марта городские власти определили задачи, рабочие группы и фактически начали приводить в порядок территории после зимнего сезона.

В субботу, 3 апреля, в рамках первого в этом году субботника в Ленинском районе в работу включилось 78 организаций для наведения порядка на закрепленных за ними территориях. Среди них районная служба благоустройства, управляющие компании, ЖСК, ТСЖ и ТСН, объекты потребительского рынка, учреждения культуры и образования и другие.

По словам главы Ленинского района Самары Елены Бондаренко, в стартовавшем месячнике по благоустройству в этом году планируется задействовать более 17 тыс. человек в районе.

"Уже проведен смотр готовности техники и инвентаря управляющих организаций. Запланированы комплексные работы по наведению порядка в городе. В перечень обязательных работ входит уборка мусора, ворошение снега, ремонт и покраска малых архитектурных форм, урн, ограждений. Параллельно управляющим организациям рекомендовано привести в порядок фасады, при необходимости провести ремонт водостоков", — рассказала Елена Бондаренко.

Традиционно первый субботник в Ленинском районе стартовал на бульваре, расположенном на пересечении улиц Агибалова и Ульяновской. Сегодня на участке силами районной службы благоустройства проведены работы по ворошению снежных масс, санитарная опиловка деревьев, уборка мусора, очистка опор от незаконной рекламы.

Аналогичные работы ведутся и на дворовых территориях. Так, управляющая компания, обслуживающая дом на 79 на ул. Братьев Коростелевых, сегодня приступила к ворошению снежных масс на придомовой территории — этот вид работ способствует активному таянию снега. На следующем этапе благоустройства в рамках месячника управляющей компанией запланированы работы по уборке и вывозу мусора с придомовой территории. По инициативе жителей в 2020 году двор обновлен по нацпроекту "Жилье и городская среда". Здесь появились новые объекты для детей и занятий спортом.

Напомним, в этом году основной объем работ по наведению порядка в городе после зимы распределен на 4 средника — 7, 14, 21 и 28 апреля, и 4 субботника: 3, 10, 17 и 24 апреля.