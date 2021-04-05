"Кедр-1" оштрафовали за плохую расчистку дорог от снега в Самаре

В среду, 31 марта, Самарский райсуд Самары оштрафовал на 30 тыс. руб. директора ООО "Кедр-1", сообщается на сайте суда.

Ранее при проверках обнаружилось, что "Кедр-1", являющийся подрядчиком по муниципальному контракту на содержание дорог, не обеспечил нормальную расчистку от снега нескольких улиц с 12 по 14 января 2021 года.

Как пояснил в суде директор ООО Владимир Акимов, у организации есть 53 единицы техники, которых недостаточно для обеспечения качественной уборки и вывоза снега после обильного снегопада. Поэтому "Кедр-1" берет в аренду технику со стороны, временами ее недостаточно.

Также суд отметил, что из-за плохого состояния проезжей части на Ракитовском шоссе 13 января столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали два человека.