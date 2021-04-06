В Самаре отменили решения судов, отказавшихся признать несчастный случай производственной травмой

В Самаре Шестой кассационный суд отменил решение суда, отказавшего признать несчастный случай на работе производственной травмой.

Ранее работник ООО "ЭлитСтройСтоун" добивался признания несчастного случая (он упал на рабочем месте) производственной травмой и взыскания задолженности по пособию и компенсации морального вреда — 200 тыс. рублей.

Работодатель не организовал расследование несчастного случая. Суд пришел к выводу, что работодатель умышленно хотел скрыть произошедшее.

В итоге судебная коллегия Шестого кассационного суда удовлетворила кассационное представление, незаконные решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение.