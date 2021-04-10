Начался ремонт трамвайных путей на пересечении Московского шоссе с ул. Врубеля

Жители Самары обратились с просьбой отремонтировать трамвайные пути на пересечении Московского шоссе с ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе с ул. Врубеля.

"Главная артерия города каждое утро и вечер на протяжении нескольких часов практически стоит, т. к. транспорт легковой и общественный проезжает через эти рельсы очень-очень тихо, чтобы не повредить ходовую часть. Асфальт там просел, а рельсы торчат!", — писали в крупном паблике региона.

ЦУР63 передал жалобу в областной Минтранс. Сегодня рельсы около Ботанического сада уже начали приводить в порядок. Остальные приведут в нормативное состояние при ремонте Московского шоссе.

Местные власти стараются оперативно реагировать на просьбы жителей, поступающие в систему мониторинга социальных сетей "Инцидент Менеджмент". Глава Самары Елена Лапушкина на этой неделе поручила провести полную инвентаризацию проблемных точек и составить график устранения дефектов, которые возникли после зимы. За основу взяты в том числе обращения в социальных сетях.

В числе наиболее поврежденных участков — Ракитовское шоссе, фотографии местных луж регулярно появляются в социальных сетях. Службы благоустройства организовали откачку воды, чтобы уменьшить неудобства, доставляемые горожанам. По правой стороне дороги началось строительство ливневой канализации.

5 апреля в крупном паблике Тольятти жители написали о затоплении проезжей части на улицах Ленина и Льва Толстого. "Будет ли откачка воды с проезжей части, чтобы пешеходы смогли перейти дорогу и ноги не обварить", — пожаловались тольяттинцы. Горячее море на проезжей части образовалось после порыва трубопровода — произошло подтопление, а также была прекращена подача воды в многоквартирных домах Центрального района.

Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов городских коммунальных служб последствия аварии удалось устранить в короткие сроки. Работы по откачке воды завершены 6 апреля.

Жители Тольятти также пожаловались на появление колеи на отремонтированной дороге на улице Космонавтов, д. 24. Асфальт на этой улице проложили осенью прошлого года. Администрация Тольятти по вопросу разрушения асфальтобетонного покрытия провела обследование, по его результатам примут решение по организации ремонта в рамках гарантийных обязательств.

Жителей Сызрани волнуют ямы на дорогах, образовавшиеся на улице Нефтебазная. Администрация города проинформировала в соцсетях, что автомобильная дорога обследована, определены объемы и виды работ. Ремонт будет выполнен, как только позволят погодные условия.