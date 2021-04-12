"Космические" ландшафтные фигуры в Самаре установит "Спецремстройзеленхоз"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который создаст и установит несколько ландшафтных фигур на космическую тематику. По итогам аукциона победителем стало МП "Спецремстройзеленхоз".

Предприятие предложило свои услуги за 6,44 млн рублей. Вторым номером на торгах стал ИП Илья Бронников.

Напомним, начальная цена контракта составляла 6,78 млн рублей.

Фигуры появятся в рамках муниципальной программы "Цветущий город", рассчитанной на 2016–2025 гг.

Уже известны названия и описания ландшафтных фигур: "Бесконечность" (1 шт.), "Космический цветок" (6 шт.) и "Полет планеты" (2 шт.). Кроме того, определена примерная стоимость каждого объекта или группы фигур. Так, на создание и установку "Бесконечности" планируется потратить 1,48 млн рублей, на две фигуры "Полет планеты" — 1,47 млн рублей, а на шесть "Космических цветков" — 3,82 млн рублей.

Ландшафтные объекты должны появиться в Самаре до сентября 2021 года.