16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Космические" ландшафтные фигуры в Самаре установит "Спецремстройзеленхоз" Подведены итоги второго конкурса общественных проектов "СОдействие" на 2021 год Начался ремонт трамвайных путей на пересечении Московского шоссе с ул. Врубеля В Самаре привели в порядок сквер Первых космонавтов Дорожные работы на главной магистрали Самары идут по графику

ЖКХ и благоустройство Общество

"Космические" ландшафтные фигуры в Самаре установит "Спецремстройзеленхоз"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который создаст и установит несколько ландшафтных фигур на космическую тематику. По итогам аукциона победителем стало МП "Спецремстройзеленхоз".

Предприятие предложило свои услуги за 6,44 млн рублей. Вторым номером на торгах стал ИП Илья Бронников.

Напомним, начальная цена контракта составляла 6,78 млн рублей.

Фигуры появятся в рамках муниципальной программы "Цветущий город", рассчитанной на 2016–2025 гг.

Уже известны названия и описания ландшафтных фигур: "Бесконечность" (1 шт.), "Космический цветок" (6 шт.) и "Полет планеты" (2 шт.). Кроме того, определена примерная стоимость каждого объекта или группы фигур. Так, на создание и установку "Бесконечности" планируется потратить 1,48 млн рублей, на две фигуры "Полет планеты" — 1,47 млн рублей, а на шесть "Космических цветков" — 3,82 млн рублей.

Ландшафтные объекты должны появиться в Самаре до сентября 2021 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Евгений eman1305 08 августа 2018 17:52 Реконструированный Ботанический сад планируют открыть для посетителей в сентябре

Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2