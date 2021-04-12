"Космические" ландшафтные фигуры в Самаре установит "Спецремстройзеленхоз"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который создаст и установит несколько ландшафтных фигур на космическую тематику. По итогам аукциона победителем стало МП "Спецремстройзеленхоз".
Предприятие предложило свои услуги за 6,44 млн рублей. Вторым номером на торгах стал ИП Илья Бронников.
Напомним, начальная цена контракта составляла 6,78 млн рублей.
Фигуры появятся в рамках муниципальной программы "Цветущий город", рассчитанной на 2016–2025 гг.
Уже известны названия и описания ландшафтных фигур: "Бесконечность" (1 шт.), "Космический цветок" (6 шт.) и "Полет планеты" (2 шт.). Кроме того, определена примерная стоимость каждого объекта или группы фигур. Так, на создание и установку "Бесконечности" планируется потратить 1,48 млн рублей, на две фигуры "Полет планеты" — 1,47 млн рублей, а на шесть "Космических цветков" — 3,82 млн рублей.
Ландшафтные объекты должны появиться в Самаре до сентября 2021 года.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...