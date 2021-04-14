В Самаре военного осудили за посредничество в "покупке" прав

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику Ложкину, которого обвиняли в посредничестве во взяточничестве, сообщает суд.

16 декабря 2020 г., около 17:20, в кафе обещал передать 160 тыс. руб. должностным лицам регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по Самаре за получение водительских удостоверений без обучения и экзамена.

В итоге суд назначил военнослужащему штраф 200 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.