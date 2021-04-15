Светофоры и ограждения в Самаре установит компания "Интерпрайз"

Самарский департамент городского хозяйства и экологии выбрал подрядчика, который обеспечит установку технических средств организации дорожного движения.

Единственным участником торгов стало ООО "Интерпрайз", предложившее услуги по начальной цене контракта, за 207,1 млн рублей.

В течение ближайших нескольких месяцев компания должна будет нанести дорожную разметку, установить знаки, светофоры с визуальными и звуковыми индикаторами и ограждения высотой до одного метра.