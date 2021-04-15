В "РКС-Самара" объявили о новом способе приема показаний

С 15 по 23 число каждого месяца колл-центр "РКС-Самара" 207-25-40 будет работать только на прием показаний приборов учета.

Приборами учета водоснабжения пользоваться выгодно. Если в квартире проживает больше одного человека, оплата фактического потребления значительно меньше, чем по нормативу. Зачастую люди об этом не задумываются и продолжают платить за пять-шесть прописанных по нормативу с учетом повышающего коэффициента или копить долги. Установка прибора учета в таких случаях может сократить платежи на порядок!

Всего в "РКС-Самара" 471 341 лицевой счет. Именно столько квартир в МКД и домов в частном секторе получают холодную воду и оплачивают ее напрямую в ресурсоснабжающей организации. Из них больше половины — 57% — установили индивидуальные приборы учета и экономят на оплате ресурса.

Все способы передачи показаний приборов учета:

через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

в центрах обслуживания клиентов "РКС-Самара" через электронные терминалы на ул. Луначарского, 56 с 7 по 23 число, на ул. Советской Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

при оплате через приложение и через оператора ПАО "Сбербанк" и АО "Почта Банк" с 7 по 20 число каждого месяца;

по телефону 207-25-40 (через голосового робота — без очереди!) с 7 по 23 число каждого месяца.

В 2021 году ящики для приема показаний на бумажных носителях будут сокращены, а со следующего года — ликвидированы. Те абоненты, кто бросал записки в ящики, могут воспользоваться любым другим способом. Кому сложно самостоятельно освоить новый путь, могут обратиться за помощью. Специалисты центров обслуживания клиентов "РКС-Самара" всегда готовы помочь. До конца года консультанты будут выезжать по адресам установки ящиков и там помогать желающим перейти на более удобные способы передачи данных.

По телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца показания будет принимать робот. При этом остальные обращения по телефону 207-25-40 с 15 по 23 число каждого месяца приниматься не будут!