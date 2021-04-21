Ремонтом фонтанов в Самаре займется "Спецремстройзеленхоз"

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который предоставит услуги по содержанию, ремонту фонтанов и поливочного водопровода.

На электронный аукцион была подана лишь одна заявка, ее признали соответствующей требованиям, — от МП "Спецремстройзеленхоз". Предприятие предложило выполнить работы по начальной цене контракта. Напомним, она составила 40,6 млн рублей.

Подрядчику нужно будет расконсервировать и запустить городские фонтаны до 10 мая и содержать их в чистоте до 1 октября. В общей сложности следить будут за 42 фонтанами и 37 системами поливочного водопровода.

Кроме того, в 2021 г. будет восстановлен фонтан в сквере Первых Космонавтов на ул. Гагарина. Там планируется отремонтировать чашу, декоративные конструкции.