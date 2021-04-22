Судебные приставы "заставили" жителя Самарской области сделать флюорографию

Судебные приставы отправили жителя с. Большой Черниговки на флюорографическое обследование, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина, состоящий учете у врача-нарколога, отказывался проходить флюорографическое обследование и предоставлять медицинским работникам результаты. При этом гражданин своим поведением создавал опасность распространения инфекции и, как следствие, опасность заражения членов его семьи и окружающих.

Большеглушицким районным судом принято решение об обязании гражданина пройти профилактический медицинский осмотр и сделать флюорографическое обследование легких.

Приставы, в рамках исполнительного производства, уведомили мужчину о необходимости добровольно исполнить решение суда в пятидневный срок. Также гражданина предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении него будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также он будет привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".

В результате должник прошел медицинский осмотри и флюорографическое обследование. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.