Судебные приставы "заставили" жителя Самарской области сделать флюорографию

Судебные приставы отправили жителя с. Большой Черниговки на флюорографическое обследование, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Мужчина, состоящий учете у врача-нарколога, отказывался проходить флюорографическое обследование и предоставлять медицинским работникам результаты. При этом гражданин своим поведением создавал опасность распространения инфекции и, как следствие, опасность заражения членов его семьи и окружающих.
Большеглушицким районным судом принято решение об обязании гражданина пройти профилактический медицинский осмотр и сделать флюорографическое обследование легких.
Приставы, в рамках исполнительного производства, уведомили мужчину о необходимости добровольно исполнить решение суда в пятидневный срок. Также гражданина предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении него будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также он будет привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".
В результате должник прошел медицинский осмотри и флюорографическое обследование. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор