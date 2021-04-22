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Общество

Идеи самарцев вошли в топ-100 проектов конкурса новых достопримечательностей

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены промежуточные итоги Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей "Культурный след". Любой дитель России независимо от возраста и профессии мог отправить заявку с описанием идеи нового арт-объекта, который бы украсил и обогатил территорию его родного края. Из Самарской области на конкурс поступило 13 заявок, две из них - монумент "Трудовой славы железнодорожников" и "Бессмертная эскадрилья" вошли в топ-100 проектов.

Чтобы попасть в топ-100 проектов, нужно было набрать не меньше ста голосов поддержки в народном голосовании, которое шло три месяца. Теперь слово за экспертным советом, которому предстоит выбрать 15 самых оригинальных идей арт-объектов.

Шорт-лист из 15 лучших идей направят на рассмотрение в региональные администрации и проведут общественные слушания, на которых местные жители могут поддержать идею или выступить против.

Результаты голосования экспертного совета объявят 25 апреля. Пять самых оригинальных, прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда.

Всероссийский конкурс проходит уже в четвёртый раз. За время его существования в регионах установлены 14 новых достопримечательностей. Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.

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