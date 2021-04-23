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ЖКХ и благоустройство Общество

СамГУПС принял участие во Всероссийском субботнике

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня студенты, преподаватели и представители администрации Самарского государственного университета путей сообщения приняли участие во Всероссийском субботнике, который проходит в апреле по всей стране.

Фото: предоставлено СамГУПС

Традиционно Всероссийский субботник посвящен теме городской среды и экологии и направлен на благоустройство общественных пространств. Одной из площадок приложения усилий студентов стал городской парк "Дружба" в Самаре.

Утром студенты вместе с кураторами из администрации парка собрались на центральной аллее перед летней сценой. И.о. проректора по учебной работе СамГУПС Сергей Горбатов поздравил ребят с праздником — Всероссийским субботником, отметив, что масштабный экологический проект в рамках акции "Зеленая Весна" объединяет целые поколения людей нашей страны.

Получив инвентарь, перчатки и задорный призыв студенческого профсоюзного актива вуза, ребята разошлись по рабочим местам. И вмиг по аллеям и газонам запестрели майки профкома студентов СамГУПС.

В это время Сергей Горбатов и группа ребят посадили на одном из газонов парка дерево — универсальный символ духовной культуры человека и обновления природы. "Каждый год мы встречаем весну субботником, и это хорошо, так как совместный труд объединяет людей, дает возможность лучше узнать друг друга, а окружающее пространство делает чище", — сказал Сергей Горбатов.

Как рассказала заместитель декана факультета "Автоматизация, информационные технологии и строительство" Светлана Власова, парк "Дружба" — не только место отдыха горожан, для студентов СамГУПС — это и место здорового образа жизни. Ежегодно здесь проводятся различные мероприятия для студентов вуза, в том числе спортивные соревнования и занятия физкультурой, а также игры на сплочение — "Веревочный квест" для студентов 1 курса.

Один из активистов, студент 1 курса Даниил Журавлев, рад, что смог в этот день помочь сделать нашу планету лучше и чище, помочь городу привести в порядок территорию после весны. "Настроение отличное, мы готовы к труду, к весне! Сделаем нашу жизнь лучше своими руками!" — говорит Даниил Журавлев.

По словам начальника участка парка "Дружба" МАУ г. о. Самара "Парки Самары", Сергея Дыльдина, долгосрочное сотрудничество с СамГУПС обнадеживает и вселяет уверенность, что парк преобразится весной и примет своих гостей во всей красе. "Мы всегда рады пригласить студентов и преподавателей университета не только на субботник, но и на наши праздники. Гарантируем хорошее настроение и интересные мероприятия", — заверил участников субботника Сергей Дыльдин.

Отметим, в течение 23 — 24 апреля администрация и студенты СамГУПС примут участие во Всероссийском субботнике на территории Советского района, в скверах и парках, а также на площадках учебных корпусов университетского комплекса.

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